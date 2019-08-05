С начала учебного года казанским школьникам предложат обновленное меню

(Казань, 5 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). С 1 сентября школьникам в школьных столовых предложат обновленное меню. Об этом на утреннем совещании в мэрии Казани рассказала гендиректор АО «Департамент продовольствия и социального питания города Казани» Рима Мухамедшина.

«По обращениям детей и родителей в обновленное меню введено горячее питание с более низкой стоимостью — 45 рублей. Мы предложим два варианта — второе блюдо или первое блюдо с выпечкой», — отметила докладчик.

Она добавила, что по рекомендациям Роспотребнадзора в меню сокращен ассортимент и количество полуфабрикатов до 1-2 раз в неделю.

Для ознакомления с обновленным меню в сентябре и октябре планируется проведение серии школьных пикников, на которых родители смогут проконсультироваться с врачом-диетологом и задать все интересующие вопросы по питанию учащихся.

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