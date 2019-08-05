В школьных столовых Казани количество мест увеличат за счет барных стоек и столов разных размеров

(Казань, 5 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). Модернизация 36 школьных столовых позволит увеличить число посадочных мест на 1 тыс. 544. Кроме того, 930 мест появится в двух новых школах столицы — в ЖК «Весна» и на ул. Гареева. Об этом на деловом понедельнике рассказала генеральный директор АО «Департамент продовольствия и социального питания Казани» Рима Мухамедшина.

«С целью увеличения количества посадочных мест там, где позволяют возможности школы, увеличивается площадь обеденного зала. В эти школы за счет средств департамента закупается мебель на 14,8 млн рублей. За счет изменения схемы расстановки мебели и ее доукомплектации также увеличится количество посадочных мест», — отметила она.

В частности, на эти деньги будут куплены барные стойки и столы трех размеров, отметила докладчик.

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