Татар-информ

5 августа 2019, 10:42

Политика

Семь политических партий включились в борьбу за кресла в Госсовете РТ

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Политика

Семь политических партий включились в борьбу за кресла в Госсовете РТ

Фото: Рамиль Гали/архив

Полностью зарегистрировать кандидатов по единому избирательному округу и одномандатным округам сумела только «Единая Россия».

(Казань, 5 августа, «Татар-информ», Алексей Угаров). Лишь 7 из 11 политических партий получили регистрацию в Центризбиркоме Татарстана для участия в осенних выборах в Госсовет РТ по единому избирательному округу. Да и у них после проверки документов немного поредели списки. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в ЦИК Татарстана.

Допуск к участию в выборах получили все парламентские партии – «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. При этом у справедливороссов из заявленных в списке 48 членов до финала добралось 46. Остальные были исключены в процессе регистрации.

Из непарламентских партий к выборам в Госсовет РТ допущены «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Партия Роста». Причем последняя зарегистрировала самый большой список в 12 человек. А у «Коммунистов России» из 10 заявленных в списке кандидатов прошли регистрацию только 9.

«Региональное отделение всероссийской политической партии “Родина”, политическая партия ”Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными” в установленный законом срок не представили документы, необходимые для регистрации», – уточнили в ЦИК РТ.

В одномандатных округах из политических партий без потерь зарегистрировала своих представителей только «Единая Россия» – 41 кандидата. Справедливороссы и ЛДПР потеряли по 2 кандидата, КПРФ – одного. Впрочем, самое большое число отказов пришлось на самовыдвиженцев. Из 105 заявленных кандидатов регистрацию получили только 57.

Выборы в Госсовет РТ пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

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