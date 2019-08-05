(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). За нарушение порядка в Казани задержаны восемь болельщиков ЦСКА и один болельщик «Рубина», сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Во время подготовки и проведения матча в отделы полиции Казани доставили девять человек: троих – за нарушение порядка размещения наружной информации, еще четверых – за мелкое хулиганство. Один из задержанных нарушил запрет на посещение соревнований, а еще один – демонстрировал запрещенную символику», – рассказали в полиции.

Четверых задержанных оштрафовали в итоге на тысячу рублей.

В МВД по РТ отметили, что всего во время матча на стадионе присутствовали более 20 тысяч зрителей, а охрану общественного порядка обеспечивали более двух тысяч полицейских, росгвардейцев и сотрудников частных охранных организаций.

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