Врачи РКБ научились убирать аневризмы в голове через бедренную артерию по уникальной методике

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Медики Республиканской клинической больницы научились убирать аневризмы в голове через бедренную артерию по уникальной методике.

«Мы съездили в Германию, в клинику к профессору Ханцу Хенкесту. Мы посмотрели, как они работают, и захотели внедрить такие технологии в нашей клинике. Дело в том, что существует несколько способов лечения аневризмы. Первый способ – открытая операция, когда делается трепанация черепа. Эта технология применяется, но потихонечку заменяется на малоинвазивные вмешательства. Второй способ – эмболизация аневризм. Это введение специальных спиралей, которые полностью забивают эту аневризму и выключают ее из кровотока. Эта технология применяется и у нас, и в МКДЦ, и в других клиниках нашей республики. Технология очень правильная, но у нее есть свои минусы: не все аневризмы можно эмболизировать, аневризма продолжает расти. И третья, уникальная, – это как раз установка потокоперенаправляемого стента», – объяснил заведующий кабинетом ангиографии отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения РКБ Андрей Терегулов.

Мастер-класс по установке специального стента, который позволяет быстро избавлять пациентов, в том числе и очень молодых, от аневризматической болезни, провел хирург из Санкт-Петербургского медицинского исследовательского центра имени Алмазова.

«Аневризма вырастает на больном участке артерии. Артерия в одном из своих мест повреждается, ее стенка теряет эластичность, и начинает расти мешок. Мешок – по сути, следствие. Наложение клипсы, которая зажимает вход в этот мешок, приводит к тому, что мешок перестает заполняться кровью. Спираль тоже заполняет мешок, так, чтобы кровь не поступала. Но первичная проблема в стенке артерии все равно остается. Применение потокоперенаправляемого стента позволяет вылечить больную стенку артерии. За счет установки стентов мы снимаем первопричину болезни. Не просто устраняем следствие, а убираем первопричину и предотвращаем развитие других аневризм», – подчеркнул заведующий нейрохирургическим отделением НМИЦ им. Алмазова Андрей Петров.

По словам специалистов, подобные операции делаются недолго, стент вводится через бедренную артерию, что обеспечивает минимальную травматичность технологии для пациента. К тому же установка стента позволяет предотвратить развитие других аневризм на больной артерии.

К слову, стоимость одной такой операции обходится государству в 1 млн 300 тысяч рублей. Однако для граждан России все делается по ОМС.

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