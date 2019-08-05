Департамент продовольствия Казани направит 100 млн рублей на оборудование для школьных столовых

(Казань, 5 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Департамент продовольствия и социального питания Казани в течение двух лет направит 100 млн рублей на закупку 1,3 тыс. единиц нового оборудования для школьных столовых. Об этом на утреннем совещании в мэрии Казани рассказала гендиректор АО «Департамент продовольствия и социального питания города Казани» Рима Мухамедшина.

«К 1 сентября в школы поступят первые 400 единиц нового оборудования, включая 89 единиц холодильного оборудования и 28 пароконвектоматов на сумму 27 млн рублей», — уточнила Рима Мухамедшина.

Она добавила, что в 13 школах города установят новые линии раздачи, а в 15 произведут замену поломанных. «Это позволит увеличить пропускную способность линии раздачи, сохранять температуру при подаче блюд, соблюдать санитарные нормы, обеспечить безопасность и улучшить качество питания, а также условия труда сотрудников», — отметила докладчик.

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