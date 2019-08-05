Минюст РФ: Вторая половина лета – самое популярное время для свадеб в России

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Чаще всего в 2018 году в России браки регистрировали в период с июля по сентябрь. В эти месяцы поженились 377,4 тыс. пар, рассказали в Минюсте РФ. Об этом сообщает RT.

Второе место по популярности занимает период с апреля по июнь — в это время было зарегистрировано 222,3 тыс. браков. На третьем месте — период с октября по декабрь, когда браком сочетались 208,5 тыс. пар.

Наименее популярный среди молодоженов сезон — это первый квартал года. Тогда было зарегистрировано всего 158,7 тыс. браков.

Всего в прошлом году в стране было заключено 967 тыс. браков.

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