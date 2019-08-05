ВЦИОМ: Россияне стали чаще воспринимать дачу как место для развлечений и отдыха

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). За последние 14 лет россияне стали чаще воспринимать дачу как место для отдыха и развлечений, следует из данных опроса ВЦИОМ. Об этом сообщает РИА Новости.

Более половины (56%) россиян заявили, что приезжают на дачу для отдыха. Чаще всего так отвечают жители Москвы и Санкт-Петербурга. Те, кто проживает в городах-миллионниках и городах с населением до 100 тыс. человек, чаще воспринимают дачу как место для реализации хозяйственных целей.

Чаще всего на даче россияне занимаются огородом или садом (31%). Еще 26% за городом просто отдыхают, столько же — жарят шашлыки и устраивают пикники.

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