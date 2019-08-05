Исследование: мужчины чаще летают в Берлин и Рим, женщины – в Париж и Барселону

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Самые востребованные среди россиян авиамаршруты — это Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Крым, Краснодар и Минеральные воды, следует из данных исследования Aviasales. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты проанализировали, в какие города и страны покупали билеты россияне в течение последнего года. Оказалось, что мужчины на 16% летают в Москву, Санкт-Петербург и Минеральные воды, а женщины на 27% чаще путешествуют на юг — в Крым, Краснодар и Сочи.

Среди зарубежных направлений мужчины предпочитают Бангкок, Рим, Берлин и Прагу — туда они летают на 28% чаще женщин. Последние на 20% чаще отправляются в Париж, Барселону, Тель-Авив, Стамбул и Ларнаку.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что аэропорт «Бегишево» возобновит прямые авиарейсы в Стамбул.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.