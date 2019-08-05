Татар-информ

5 августа 2019, 07:42

Экономика и финансы

Депутат предложил ограничить выдачу кредитов россиянам младше 25 лет

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Экономика и финансы

Депутат предложил ограничить выдачу кредитов россиянам младше 25 лет

Молодые россияне злоупотребляют кредитами на не самые нужные вещи, считает Владимир Петров.

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Россиянам младше 25 лет кредиты стоит выдавать только на образование и покупку жилья. С соответствующим предложением к Премьер-министру РФ обратился депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, сообщает РИА Новости. 

По мнению депутата, молодые россияне злоупотребляют кредитами на не самые нужные вещи — модные гаджеты, отдых за границей, дорогие автомобили. Это не соответствует изначальным целям потребительского кредитования, создавая повышенный спрос и подстегивая банки к агитации молодежи взять займ.

Более половины россиян до 35 лет являются должниками банков по кредитным договорам, отметил Петров. «Сложившийся ход вещей в данной сфере негативно влияет на государственные интересы в части поддержки развития института брака, деторождения и инвестиций в наше будущее», — говорится в тексте обращения депутата к Медведеву.

Предложенные меры должны благоприятно повлиять за финансовое здоровье молодежи, уверен депутат.

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