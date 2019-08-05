СМИ: Зарплату выше 75 тыс. рублей получают всего 12% россиян

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Зарплату выше 75 тыс. рублей получают около 12% россиян, следует из данных исследования РИА Рейтинг. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты проанализировали 27 отраслей экономики, изучив доходы их представителей. Так, более 75 тыс. рублей получают более трети занятых в области добычи полезных ископаемых (37%), сфере рыболовства (34%) и финансов (33%).

Кроме того, на высокие зарплаты могут рассчитывать те, кто занят в отраслях «IT, связь и массовые коммуникации» и «Профессиональная, научная и техническая деятельность». Здесь более 75 тыс. рублей ежемесячно получают свыше четверти сотрудников.

Самые низкие зарплаты у тех, кто занят в области легкой промышленности — более 30% сотрудников работают за менее 15 тыс. рублей в месяц. Похожую сумму получают и те, кто работает в сферах образования, сельского и лесного хозяйства, в гостиничном и ресторанном бизнесе.

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