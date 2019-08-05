Татар-информ

5 августа 2019, 03:34

Общество

Жители Альметьевска смогут задать свои вопросы детскому омбудсмену РТ

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Общество

Жители Альметьевска смогут задать свои вопросы детскому омбудсмену РТ

Прием граждан уполномоченный по правам ребенка в Татарстане проведет 13 августа.

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина 13 августа проведет в Альметьевске прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района.

Прием будет организован в рамках рабочей поездки в муниципалитет Гузель Удачиной и ответственного секретаря Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Илсояр Гарифуллиной.

Альметьевцы смогут задать детскому омбудсмену РТ свои вопросы, связанные с защитой прав и законных интересов детей.

«Записаться на прием к уполномоченному по правам ребенка <...> можно во вторник (6 августа – прим. Т-и) с 14.00 в Управлении образования, каб. 310, и по телефону: 45-25-99», – отмечается в сообщении. 

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