Елабужский институт КФУ организует джазовый концерт и «Ночь науки»

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Елабужский институт К(П)ФУ в рамках культурно-развлекательной программы Х Международного фестиваля школьных учителей проведет джазовый концерт и научно-образовательную акцию «Ночь науки». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Сегодня, 5 августа, на университетской площади выступит джазовый оркестр «Визит». Музыкальный вечер начнется в 21 час, а завершит его по традиции праздничный салют.

Завтра, 6 августа, в рамках акции «Ночь науки» в институте организуют 17 интерактивных площадок с мастер-классами, тренингами, опытами, играми и квестами. Так, психодиагностическая лаборатория поможет подобрать ключи к сознанию, а квест-игра познакомит с татарским фольклором.

Кроме того, гости мероприятия смогут познакомиться с шрифтом Брайля, узнать об истории празднования Дня Победы и посетить криминалистическую лабораторию, а также погрузиться в мир античной мифологии.

«Научно-образовательный проект стартует в 19.30 и продлится до полуночи. Вход свободный», – отмечается в сообщении пресс-службы института.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», Х Международный фестиваль школьных учителей в Елабуге откроет Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

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