Предприятия кондитерской промышленности России увеличили экспорт продукции с начала 2019 года на 14%

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Предприятия кондитерской промышленности России с января по июль текущего года экспортировали продукции на 563 млн долларов, что составляет 114% к этому показателю за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

При этом уточняется, что объем экспорта продукции отрасли за семь месяцев текущего года указан без учета данных по странам ЕАЭС за июнь и июль.

Как отмечается на сайте ведомства, динамику развития отечественной кондитерской отрасли обсудили на совещании в Минсельхозе с участием представителей крупнейших компаний-производителей и Ассоциации предприятий кондитерской промышленности.

Замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут заметила, что кондитерская отрасль России развивается хорошими темпами и выполняет все целевые показатели, установленные Минсельхозом. При этом она является одним из основных драйверов роста поставок российских продовольственных товаров за рубеж.

Согласно информации министерства, в текущем году планируется экспортировать кондитерских изделий на 1 млрд 335 млн долларов, а к 2024 году объем поставок этой продукции на внешние рынки увеличится до 2,4 млрд долларов.

Как ранее сообщило ИА «Татар-информ», к 2024 году в России экспорт продукции масложировой отрасли увеличится до 8,6 млрд долларов, в том числе в Татарстане – до 260 млн долларов.

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