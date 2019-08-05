Жалобы на освещение, школу и дороги: мобильная приемная «Единой России» приняла жителей Юдино

(Казань, 5 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Плохие дороги возле некоторых жилых домов, недостаточное уличное освещение, отсутствие подъездных путей к крыльцу детского сада, реструктуризация местной школы – с такими вопросами обратились жители казанского посёлка Юдино в мобильную приемную «Единой России» в минувшую субботу. За первые 15 – 20 минут работы в приемную пришли около 15 человек.

«Вожу ребёнка в садик „Дюймовочка“, там нет подъезда к самому садику. Когда дождь и слякоть, привозят продукты, машина подъехать не может. Водитель оставляет машину на дороге и несёт продукты, потому что нет подъезда. Адрес: Туристическая, 1. Там дорога есть, а подъезда к садику нет», — рассказала обратившаяся утром в мобильную приемную «Единой России» местная жительница.

Екатерина Тимонина живет в посёлке Юдино одиннадцатый год. У неё двое детей: младший посещает детский сад, а старший – школу. Сейчас старшая дочь перешла в четвёртый класс. На будущий год она пойдёт в пятый, а младший ребёнок – в школу. «Нашу 151-ю школу хотят расформировать. Здесь планируют оставить начальную школу, а в другом здании организовать учебу старших классов. Это тоже в посёлке Юдино, но дорога туда идёт через лес, а это очень опасно. Я сама работаю, детей в школу водит свекровь. Она уже старенькая и на две школы разорваться не сможет», – рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» женщина.

Собеседница отметила, что школьный автобус есть, но его на всех детей не хватит. Женщина также переживает, что эту школу со временем вообще расформируют. Екатерина Тимонина оставила кандидатам в депутаты от «Единой России» свой наказ и отметила, что такая выездная форма работы с избирателями очень удобная. «Я рада, что сделали выездные приемные. Новый проект „Единой России“ мне очень нравится. Надеюсь, что народ будет услышан и наши проблемы будут решены. Обязательно пойду на предстоящие выборы и надеюсь, что вновь избранные депутаты Госсовета РТ улучшат нашу жизнь», — сказала женщина.

Шесть мобильных приемных партии «Единой России» продолжают работу в республике. Автобусы с сотрудниками региональной общественной приемной выезжают в населенные пункты, чтобы собрать пожелания и наказы жителей республики кандидатам в депутаты для работы в составе нового Госсовета РТ.

В период с 24 августа по 6 сентября планируется провести 650 приемов граждан. Мобильные приемные работают в ежедневном режиме (кроме понедельника и вторника) с 9.00 до 18.00. Предварительная запись на прием не требуется.

В мобильную приемную в Юдино пришла Раиса Самаркина с дочкой. Об организации выездного приема граждан она узнала от родственников. Женщина пожаловалась на бездорожье. «Мы терпеливо ждали, пока весь посёлок заасфальтируют. Мы живем на улице Криворожской. У жильцов этой улицы много маленьких детей, почти у каждой семьи есть машина. Весной и осенью подъехать к дому невозможно. Мы машину оставляем на повороте, у соседей. Зимой нашу улицу не чистят, чистим своими силами, лопатами», – сообщила ИА «Татар-информ» местная жительница.

Другая жительница поселка Юдино Александра Помелова также оставила наказ кандидатам в депутаты, касающийся благоустройства дорог, и пожаловалась на плохое уличное освещение. Кроме того, она просит рассмотреть вопрос организации твердого покрытия участка дороги, ведущей к кладбищу.

Сотрудник региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в РТ Галина Костина рассказала, что проект «Мобильная приемная» начал работать в июле. За время работы такие приемные посетили уже десятки точек. «За все время работы собрано более 1,5 тысяч наказов и предложений от жителей республики в адрес кандидатов в депутаты Госсовета РТ шестого созыва от татарстанского регионального отделения партии „Единая Россия“. К 6 сентября мобильные приемные планируют охватить более 650 населенных пунктов. Люди узнают о проведении приемных из объявлений, а также в разных группах в Интернете», — сообщила Костина. Собеседница отметила, что все наказы людей будут отправлены в систему «Мой депутат онлайн» и будут систематизированы. Далее по каждому обращению в самое короткое время принимается решение.

Ранее на территории республики начали работать автобусы мобильных приемных партии «Единая Россия». Жители районов и городов получили возможность дать «Единой России» и ее кандидатам свои поручения для работы в составе нового Госсовета РТ. Стоит отметить, что партия «Единая Россия» имеет богатый опыт работы с наказами избирателей. В ходе прошлой избирательной кампании 2014 года партия собрала более 2500 наказов, 83 процента которых были выполнены. По результатам анализа работы с наказами «Единая Россия» создавала новые законы, вносила предложения Президенту Татарстана, Правительству РТ по системному решению тех проблем, которые поднимали жители республики.

Большое внимание общению кандидатов с населением уделяют и представители других партий. Как сообщили ИА «Татар-информ» в татарстанском отделении КПРФ, их сторонники используют разные формы общения с избирателями, в том числе проводят встречи. «Есть и новые формы общения, которые появились благодаря развитию мобильного интернета и соцсетей. В этом смысле нынешняя кампания заметно отличается от прошлой», — отметили в КПРФ.

В свою очередь в татарстанском отделении ЛДПР делают ставку на живое общение. «На сегодняшний день наиболее эффективными являются живые встречи с будущими избирателями», — уточнили в партии.

В осенних выборах в Госсовет РТ шестого созыва примут участие ряд политических партий, в том числе парламентские - «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР. Кроме этого ЦИК РТ зарегистрировал списки непарламентских партий, таких как «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунисты России», «Партия Роста».

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