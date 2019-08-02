Между Москвой и Казанью установили непрерывный контроль скоростного режима

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Система непрерывного контроля скорости движения автомобилей появилась на трех автодорогах федерального значения: Москва — Уфа, Казань — Оренбург и Казань — Ульяновск.

«100 приборов, работающих в автоматическом режиме, контролируют 290 участков автодорог общей протяженностью более 900 километров», — сообщает в ЦАФАП ГИБДД МВД по Республике Татарстан.

Датчики объединены между собой и контролируют скорость на всем маршруте, поэтому теперь водители не смогут сбрасывать скорость перед рубежом контроля и, проехав мимо камеры, снова разгоняться.

В 2019 году такую систему планируют внедрить на других дорогах Татарстана: Казань — Шемордан, Чистополь — Нижнекамск, Казань — Малмыж, Набережные Челны — Заинск — Альметьевск, Сорочьи Горы — Шали.

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