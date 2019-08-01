Татар-информ

5 августа 2019, 01:22

Сельское хозяйство

Аграрии Тетюшей, Апастова и Камского Устья сразились за кубок «Новой Зари» в мини-футболе

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Сельское хозяйство

Аграрии Тетюшей, Апастова и Камского Устья сразились за кубок «Новой Зари» в мини-футболе

Фото: Газета

Спортивное мероприятие превратилось в яркий и большой праздник для всех жителей и гостей села.

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Турнир на кубок сельхозпредприятия «Новая Заря» по мини-футболу во второй раз состоялся в селе Большая Турма Тетюшского района РТ, пишет газета «Авангард».

В турнире приняли участие юноши из сел Большая Турма и Байрашево Тетюшского района, Старое Казеево Камско-Устьинского района и Старые Енали Апастовского района.

Молодые аграрии состязались в спортивном мастерстве на универсальной спортивной площадке с искусственным покрытием. Призы участникам юношеского турнира подготовил руководитель местного сельхозпредприятия Ильхам Хисамов.

Спортивный праздник продолжился и на следующий день. На футбольной площадке соревновались две детские команды: городская и сельская. Турнир организовал депутат Большетурминского сельского поселения Ильдар Ахметзянов, чей брат Шамиль Ахметзянов и одноклассник Хамит Мусин погибли в Афганистане. Спортивное состязание было посвящено 30-летию вывода советских войск из этоц страны.

Спортивное мероприятие превратилось в яркий и большой праздник для всех жителей и гостей села. «Участники турниров выразили огромную благодарность за поддержку молодежной инициативы, оказанное внимание, радушный прием и вкусный плов», – отмечает издание.

 

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Аграрии Тетюшей, Апастова и Камского Устья сразились за кубок «Новой Зари» в мини-футболе

Спортивное мероприятие превратилось в яркий и большой праздник для всех жителей и гостей села.

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