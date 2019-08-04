Врачи предупредили об опасностях, связанных с кроссовками

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Неправильно подобранная спортивная обувь может привести к дискомфорту при физических упражнениях, болям в ногах, травмам и различным болезням. Об этом напомнила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, передает РИА Новости со ссылкой на портал MedicalXpress.

Следствиями неудачного выбора кроссовок могут, в частности, стать судороги, подошвенный фасциит, стрессовые переломы и даже потеря ногтей.

В связи с этим медик рекомендовала посоветоваться с ортопедом перед выбором обуви для бега. «Важно рассказать врачу о любых болезненных ощущениях во время тренировок», подчеркнула она.

По словам Роу-Бауэр, стоит учитывать особенности изгиба стопы, рельеф местности, стиль бега и распределение веса во время занятий.

Приобретать обувь лучше в конце дня, когда ноги немного опухают. Кроме того, стоит выбирать кроссовки с широким носком, чтобы пальцам было удобно, добавила врач.

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