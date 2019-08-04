Артур Шипилов

4 августа 2019, 22:18

Спорт

Новичок «Рубина» о полном стадионе: Отдаем все силы для радости болельщиков, и они отвечают

Рекомендуем

Спорт

Новичок «Рубина» о полном стадионе: Отдаем все силы для радости болельщиков, и они отвечают

Нико Кипиани прокомментировал дебют в Российской премьер-лиге.

(Казань, 4 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Полузащитник «Рубина» Нико Кипиани прокомментировал свой дебют в Российской премьер-лиге. Матч против московского ЦСКА завершился поражением казанцев со счетом 0:1.

«Оцениваю игру ни хорошо, ни плохо. Это первая игра, поэтому в каких-то моментах некомфортно себя чувствовал. С каждой игрой все будет лучше и лучше. Мы проиграли, поэтому нельзя сказать, что сыграли хорошо, значит, допускали ошибки. Мы разберем их и будем двигаться дальше», – заметил футболист.

Кроме того, полузащитник поделился эмоциями от полных трибун Центрального стадиона: «Давления от большого количества зрителей не было. Предыдущими играми мы пригласили их поболеть за нас, потому что мы отдаем все силы, чтобы порадовать болельщиков. И они отвечают взаимностью».

Кипиани не смог сказать, чего не хватило в концовке игры для гола. «Наверное, просто не повезло. Повезет в следующей игре», – уверен хавбек. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Главный тренер «Рубина»: У Кварацхелии простуда, но уже завтра он приступит к тренировкам

Новости дня
23:16
Ветераны семи районов Татарстана представили на Спасской ярмарке изделия из бисера и дерева

Творчеству представителей ветеранских организаций была целиком посвящена одна из палаток.

22:48
В России к началу августа собрали на 9,5 млн тонн зерна больше, чем за аналогичный период 2018-го
22:44
Шаронов: «Мы принимаем это поражение, но мы идем дальше»

Тренер казанского «Рубина» обратился к футболистам.

22:34
Матч «Рубин» – ЦСКА поставил новый рекорд посещаемости Центрального стадиона

Прошлый рекорд был поставлен в 2014 году в матче против «Спартака».

22:28
Защитник «Рубина»: «Мы пропустили необязательный гол и заслуживали ничью»

Олег Данченко поблагодарил фанатов за поддержку на трибунах.

22:18
Новичок «Рубина» о полном стадионе: Отдаем все силы для радости болельщиков, и они отвечают

Нико Кипиани прокомментировал дебют в Российской премьер-лиге.

22:11
В Казани «Сузуки» на встречке лоб в лоб столкнулась с грузовиком, водитель легковушки в больнице

ДТП произошло сегодня днем на перекрестке улиц Васильченко и Гагарина.

22:06
Егор Сорокин: «Сегодня нам не хватило голов»

Защитник «Рубина» прокомментировал большое количество ошибок, допущенное командой в передачах.

21:54
Главный тренер «Рубина»: У Кварацхелии простуда, но уже завтра он приступит к тренировкам

Эдуардо Докампо прокомментировал поражение от московского ЦСКА со счетом 0:1.

21:28
Наставник ЦСКА: «“Рубин“ на кураже начал сезон, но наша сегодняшняя победа заслуженна»

Виктор Гончаренко рассказал, за счет чего казанскому клубу удается хорошо играть на старте чемпионата страны.

21:00
«Рубин» потерпел первое поражение в чемпионате страны

Казанцы на своем поле проиграли московским армейцам.

20:50
В работе Facebook и Instagram случился очередной сбой
20:24
Юниоры Татарстана завоевали пять медалей на турнире по стендовой стрельбе в Австрии

Обладателем сразу двух серебряных наград стал Геннадий Мамкин.

19:48
В Елабуге определили «Спасскую барышню» 2019 года

На этот раз за победу в конкурсе боролись восемь девушек.

19:12
Названия приложений Instagram и WhatsApp будут изменены
18:35
Кричалки и дымовая шашка: фанаты ЦСКА прошли маршем по улице Баумана

Сотрудники правоохранительных органов не стали вмешиваться в происходящее.

17:48
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян могут остаться без работы
17:20
Озеро Марьино в казанском парке Победы очистили от мусора и водорослей

Продлившийся два дня субботник прошел в рамках акции «Чистый берег».

16:44
«Рубин» уступил ЦСКА в матче молодежного первенства России

Гости обошли хозяев со счетом 2:0.

16:13
В Казани под колесами иномарки погиб мужчина, который переходил дорогу вне пешеходного перехода

От полученных травм 58-летний пешеход скончался на месте ДТП.

16:08
Певец Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни
16:02
Голкипер «Ак Барса» о конкуренции в команде: Лёд покажет, кто будет в воротах

Эмиль Гарипов заявил, что работа в условиях конкуренции помогает ему стать лучше.

15:44
Эмиль Гарипов: Смена обстановки поможет детям с ограниченными возможностями отвлечься

Голкипер «Ак Барса» рассказал, почему нужно проводить акции для детей с ограниченными возможностями.

15:26
Эмиль Гарипов отправится с «Ак Барсом» на кубок Президента Республики Казахстан

Предсезонный турнир стартует в Нур-Султане 7 августа.

15:02
Гендиректор фонда «Закят»: В благотворительной акции принимают участие люди от 6 до 42 лет

Цель мероприятия – приобщение людей с ограниченными возможностями к полноценной жизни общества.

События