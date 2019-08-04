Новичок «Рубина» о полном стадионе: Отдаем все силы для радости болельщиков, и они отвечают

(Казань, 4 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Полузащитник «Рубина» Нико Кипиани прокомментировал свой дебют в Российской премьер-лиге. Матч против московского ЦСКА завершился поражением казанцев со счетом 0:1.

«Оцениваю игру ни хорошо, ни плохо. Это первая игра, поэтому в каких-то моментах некомфортно себя чувствовал. С каждой игрой все будет лучше и лучше. Мы проиграли, поэтому нельзя сказать, что сыграли хорошо, значит, допускали ошибки. Мы разберем их и будем двигаться дальше», – заметил футболист.

Кроме того, полузащитник поделился эмоциями от полных трибун Центрального стадиона: «Давления от большого количества зрителей не было. Предыдущими играми мы пригласили их поболеть за нас, потому что мы отдаем все силы, чтобы порадовать болельщиков. И они отвечают взаимностью».

Кипиани не смог сказать, чего не хватило в концовке игры для гола. «Наверное, просто не повезло. Повезет в следующей игре», – уверен хавбек.

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