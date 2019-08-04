В Казани «Сузуки» на встречке лоб в лоб столкнулась с грузовиком, водитель легковушки в больнице

(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). В Казани «Сузуки» вылетела на встречку и лоб в лоб столкнулась с грузовиком, водитель легковушки госпитализирован. Об этом сообщается на официальной странице Муниципальной службы полка ДПС Казани в Инстаграме.

«Сегодня днем на перекрестке улиц Васильченко и Гагарина водитель автомобиля "Сузуки" на большой скорости не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком», – уточняется на странице в соцсети.

В результате аварии водитель легковушки получил серьезные травмы рук и ног и на карете скорой помощи был доставлен в больницу.

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