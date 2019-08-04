Главный тренер «Рубина»: У Кварацхелии простуда, но уже завтра он приступит к тренировкам

(Казань, 4 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал первое в сезоне поражение от московского ЦСКА со счетом 0:1.

«Не смогли превратить преимущество в гол. В некоторых моментах качество игры ЦСКА было виднее, но втором тайме мы взяли инициативу на себя», – рассказал специалист.

Кроме того, Докампо прокомментировал изменение схемы игры с 4–3–3 на 4–4–2 по ходу встречи: «Пытались оживить игру изменением схемы».

При этом тренер добавил, что нападающий Хвича Кварацхелия по прежнему простужен, но уже завтра приступит к тренировкам.

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