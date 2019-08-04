Ветераны семи районов Татарстана представили на Спасской ярмарке изделия из бисера и дерева

(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). Представители ветеранских организаций семи районов Татарстана представили свои изделия на прошедшей в Елабуге Спасской ярмарке. Их творчеству была целиком посвящена одна из палаток, пишет издание «Новая Кама».

Ветераны привезли на ярмарку изделия из бисера и дерева, вязаные шали, прихватки, носки, а также подготовили различные мастер-классы. Так, впервые приехавшая сюда вместе с подругой Татьяна Смирнова из Спасского района РТ приготовила мастер-класс по изготовлению текстильных аксессуаров – бус и цветов.

«Они делаются совсем не сложно из бросового материала. Когда вкладываешь душу, получается очень красиво. Их могут носить как молодые девушки, так и женщины постарше», – отметила она.

Помимо гостей района, представили свои работы и местные ветераны. Лилия Соколова из Елабуги занимается вязанием, а Сергей Манин из Танайки изготавливает игрушки из дерева. По словам мастера, наибольшим спросом пользуются деревянные пазлы, которые, кроме него, здесь никто не делает.

XII всероссийская Спасская ярмарка стартовала в Елабуге в пятницу, 2 августа, и завершила свою работу сегодня – в воскресенье, 4 августа. Она собрала более 500 мастеров со всей России, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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