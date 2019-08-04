Юниоры Татарстана завоевали пять медалей на турнире по стендовой стрельбе в Австрии

(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). Татарстанские юниоры завоевали пять медалей различного достоинства на традиционном турнире по стендовой стрельбе, прошедшем в австрийском Леоберсдорфе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ.

«Дважды на пьедестал почета поднимался Геннадий Мамкин», – отмечается в сообщении. Воспитанник Виктора Филиппова стал вторым и в соревновании юниоров, выбив по итогам пяти серий 114 мишеней из 125 возможных, и в общем зачете, сделав 40 точных выстрелов и лишь на два отстав от австрийца Андреаса Шерхауфера.

Полина Князева взяла «золото» на траншейном стенде, поразив 113 мишеней из 125, а Татьяна Сараская удовольствовалась «бронзой» со 106 мишенями из 125. Бронзовую награду заработал и Александр Железин, выбивший в трапе 109 мишеней.

В юниорском же ските Петр Егоров не добрался до пьедестала, поразив 108 мишеней и заняв четвертое место.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанские стрелки завоевали пять медалей Всероссийской спартакиады на траншейном стенде.

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