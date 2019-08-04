В Елабуге определили «Спасскую барышню» 2019 года

(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). На главной сцене Спасской ярмарки в Елабуге определили обладательницу титула «Спасская барышня-2019». Об этом пишет издание «Новая Кама».

Ежегодный муниципальный конкурс с каждым годом собирает все больше участниц – на этот раз на победу в нем претендовали восемь девушек.

Состязание проходит в Елабуге уже 11-й год подряд. «Каждая претендентка на титул в своем выступлении постаралась удивить жюри и гостей оригинальным подходом к заданиям», – отмечает издание.

Все конкурсантки удостоены благодарственных писем, дипломов и подарков. Титул «Спасской барышни» же достался Полине Савиной из села Танайка.

Второе место разделили Татьяна Мишина и Анна Морозова, третье – Анастасия Силкина и Юлия Власова. В прошлом году «Спасской барышней» стала Аделина Ихсанова.

XII всероссийская Спасская ярмарка стартовала в Елабуге в пятницу, 2 августа, и завершила свою работу сегодня – в воскресенье, 4 августа. Она собрала более 500 мастеров со всей России, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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