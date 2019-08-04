(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). В Казани под колесами иномарки погиб мужчина, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

Трагедия произошла накануне в 21.50. Возле дома № 19 на Проспекте Победы под колеса «Деу Нексии» шагнул мужчина.

«Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, вне пешеходного перехода.

Стоит отметить, что в этом месте в шаговой доступности имеется подземный пешеходный переход», – добавили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

От полученных травм 58-летний мужчина скончался на месте ДТП. Как установили сотрудники ГИБДД, водитель «Дэу» был трезв.



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