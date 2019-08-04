(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). Российский и американский певец Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на ведущего радиостанции, народного артиста России Николая Тамразова, который узнал о случившемся от семьи музыканта.

Вилли (Вилен Иванович) Токарев родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышев Шовгеновского района Адыгейской АО Северо-Кавказского края РСФСР (ныне Республика Адыгея Российской Федерации). Окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова, после чего работал в различных музыкальных коллективах.

Вскоре Токарев начал писать песни, музыку и тексты (например, сочинил композицию «Дождь» для Эдиты Пьехи). Из-за давления советской власти на занимающихся джазом музыкантов перебрался в Мурманск, где стал исполнять собственные песни. В частности, вместе с Владимиром Ярцевым записал песню «Апатиты – заполярный городок», ставшую неформальным гимном Апатитов.

В 1974 году Вилли Токарев эмигрировал в Соединенные Штаты. Работал разнорабочим, почтальоном, таксистом, затем вернулся к музыке. В 1979-м записал первый альбом, прошедший незамеченным, но в 1982-м вышел второй, «В шумном балагане», принесший ему широкую известность среди русскоязычных эмигрантов. Пел в русских ресторанах, записал около 20 альбомов на собственном лейбле One Man Band.

В 1989 году Вилли начал гастролировать по Советскому Союзу, где исполнением песен в жанре русского шансона снискал большой успех. В 1990-е годы перебрался из США в Москву, где открыл свою студию звукозаписи.

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