Голкипер «Ак Барса» о конкуренции в команде: Лёд покажет, кто будет в воротах

(Казань, 4 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов поделился своим мнением о главном вратаре команды в грядущем сезоне.

«Рейдеборн и Билялов — мои друзья, а кто будет в воротах — лёд покажет. Не боюсь конкуренции, она только идёт в плюс, помогает стать лучше. Для меня это не проблема, у меня есть четкие цели и задачи. Чем смогу помочь команде — помогу. Главное, чтобы конкуренция была здоровой. Но я буду делать все, что от меня зависит. Надеюсь, к сентябрю успею подготовиться», — поделился Гарипов.

В межсезонье к команде присоединились швед Адам Рейдеборн из «Юргордена» и Тимур Билялов, ранее защищавший ворота рижского «Динамо».

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