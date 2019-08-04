Артур Шипилов

4 августа 2019, 15:44

Спорт

Эмиль Гарипов: Смена обстановки поможет детям с ограниченными возможностями отвлечься

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Спорт

Эмиль Гарипов: Смена обстановки поможет детям с ограниченными возможностями отвлечься

Фото: Артур Шипилов

Голкипер «Ак Барса» рассказал, почему нужно проводить акции для детей с ограниченными возможностями.

(Казань, 4 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов рассказал о плюсах проведения благотворительной акции для детей с ограниченными возможностями из благотворительного фонда «Закят» в своём барбершопе.

«В первую очередь дети меняют локацию, могут отвлечься, пообщаться с нами. Смена обстановки влияет на внутренний мир. Мы должны помогать людям, нуждающимся в этом, особенно спортсмены», — сообщил Гарипов.

Также хоккеист отметил, что заставлять людей заниматься благотворительностью не стоит: «Все идёт от души. Агитировать ходить нет смысла, будут говорить, что занимаемся показухой. Такой вот у нас мир. В каком бы положении ты ни был, всегда есть кто-то, у кого оно хуже и кому можно помочь».

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