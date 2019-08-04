Артур Шипилов

4 августа 2019, 15:26

Спорт

Эмиль Гарипов отправится с «Ак Барсом» на кубок Президента Республики Казахстан

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Спорт

Эмиль Гарипов отправится с «Ак Барсом» на кубок Президента Республики Казахстан

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Предсезонный турнир стартует в Нур-Султане 7 августа.

(Казань, 4 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов отправится на предсезонный турнир Кубок Президента Казахстана вместе с командой. Хоккеист пропустил полгода из-за травмы.

«Не могу сказать, выйду на лёд или нет, это решать тренеру. Сейчас оцениваю состояние как плохое. Я шесть месяцев не был причастен к спорту, пока набираю кондиции. Стараюсь вспомнить то, что делал, ведь прошёл долгий срок», — поделился Гарипов.
Кубок Президента республики Казахстан пройдёт с 7 по 11 августа в Нур-Султане.

Помимо «Ак Барса» на нем сыграют местный «Барыс», уфимский «Салават Юлаев», екатеринбургский «Автомобилист» и «Нефтехимик» из Нижнекамска.

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