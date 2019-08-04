Гендиректор фонда «Закят»: В благотворительной акции принимают участие люди от 6 до 42 лет

(Казань, 4 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Генеральный директор благотворительного фонда «Закят» Булат Марданов прокомментировал проведение акции по бесплатной стрижке детей с ограниченными возможностями.

«Мы впервые организовали подобную акцию. Совместно с нашими братьями — хоккеистами из “Ак Барса” Эмилем Гариповым и Альбертом Яруллиным — в новом барбершопе мы решили в преддверии праздника Курбан-байрам устроить детям небольшой праздник. Возраст наших подопечных различен — от 6 лет до 42. Мы все равно называем их нашими ребятишками, мы одна семья», — сообщил Марданов.

Вдобавок он обозначил цель акции: «Цель мероприятия — приобщение людей с ограниченными возможностями к полноценной жизни общества. Сегодня здесь стригутся 15 человек из Казани и Зеленодольска».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.