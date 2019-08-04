Альберт Яруллин о благотворительной акции: Хотелось уделить нуждающимся внимание, сделать приятное

(Казань, 4 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал проведение в открытом им и Эмилем Гариповым барбершопе акции, в которой они встретились с юными подопечными благотворительного фонда «Закят» — детьми с ограниченными возможностями.

«Мы открылись недавно и в преддверии Курбан-байрама совместно с фондом “Закят” решили провести подобное мероприятие. Оно полностью совпадает с моими ожиданиями: постричь нуждающихся, уделить им внимание, сделать приятное. Мы благодарны всем, кто пришёл», — рассказал хоккеист.

Также Яруллин выразил надежду на то, что мероприятие не станет разовым, а будет повторяться в дальнейшем.

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