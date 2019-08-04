Хоккеисты «Ак Барса» Яруллин и Гарипов открыли барбершоп и постригли детей с ОВЗ

(Казань, 4 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Игроки хоккейного клуба «Ак Барс» Альберт Яруллин и Эмиль Гарипов открыли в Казани барбершоп «Сакал», в котором встретились с юными подопечными благотворительного фонда «Закят».

В рамках приуроченной к Курбан-байраму акции нуждающимся были оказаны бесплатные парикмахерские услуги. Перед этим к подопечным фонда обратился Яруллин: «Надеюсь, это не разовая акция, они ещё будут повторяться в дальнейшем».

Далее родители и дети пообщались с хоккеистом, рассевшись в кружок. «В этом сезоне уж нас не огорчайте, пусть опять Кубок [Гагарина] назовут кубком татарина», — попросил Яруллина родитель.

Всего же в акции приняли участие 15 детей из Казани и Зеленодольска.

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