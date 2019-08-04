Эксперты назвали семь худших вариантов ночного перекуса

(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). Эксперты назвали семь худших вариантов перекуса на ночь глядя, пишут «Известия» со ссылкой на портал «МедикФорум».

Самое вредное, что можно съесть на ночь, — это жареные блюда, которые содержат канцерогены. Так, жареные яйца или мясо, приготовленные на масле, могут стать причиной возникновения злокачественных опухолей.

От употребления на ночь мяса стоит отказаться — это может нарушить холестериновый обмен. Белковые продукты лучше есть до 20.00.

Плохим вариантом перекуса на ночь будут также бобовые, шоколад и острая пища. Не подойдет и молочная каша, поскольку в ней содержится сахар.

Лучше всего съесть на ночь фрукты — подойдут все, кроме яблок. Они перегружают поджелудочную железу. Эксперты рекомендуют в качестве ночного перекуса апельсины или киви.

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