Татар-информ

4 августа 2019, 12:38

Здоровье и среда

Эксперты назвали семь худших вариантов ночного перекуса

Рекомендуем

Здоровье и среда

Эксперты назвали семь худших вариантов ночного перекуса

Лучше всего съесть на ночь апельсин или киви.

(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). Эксперты назвали семь худших вариантов перекуса на ночь глядя, пишут «Известия» со ссылкой на портал «МедикФорум».

Самое вредное, что можно съесть на ночь, — это жареные блюда, которые содержат канцерогены. Так, жареные яйца или мясо, приготовленные на масле, могут стать причиной возникновения злокачественных опухолей.

От употребления на ночь мяса стоит отказаться — это может нарушить холестериновый обмен. Белковые продукты лучше есть до 20.00.

Плохим вариантом перекуса на ночь будут также бобовые, шоколад и острая пища. Не подойдет и молочная каша, поскольку в ней содержится сахар.

Лучше всего съесть на ночь фрукты — подойдут все, кроме яблок. Они перегружают поджелудочную железу. Эксперты рекомендуют в качестве ночного перекуса апельсины или киви.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Гидрометцентре России объяснили аномально холодное лето
Новости дня
13:40
В Татарстане снова ожидается гроза

Порывы ветра будут достигать 18 — 23 м/с.

12:38
Эксперты назвали семь худших вариантов ночного перекуса
11:28
Роспотребнадзор рекомендовал в поездках хранить чемоданы в ванне для защиты от тропических клопов
10:26
В работе Instagram произошел сбой
09:24
Днем воздух в Татарстане прогреется до +20 градусов

Временами будет идти небольшой дождь.

08:06
Татарстанских мастеров декоративно-прикладного искусства приглашают на выставку в Москву

В программу включены мероприятия деловой программы, мастер-классы, круглый стол, показы документальных фильмов о современных художниках ДПИ.

06:36
В новом выпуске проекта «По-нижнекамски» рассказали о необычном фотографе

Радик Кутушев днем работает обычным фотографом, а ночью выезжает на природу, чтобы снять снимки новых видов бабочек и других насекомых.

05:24
В ряде домов Нижнекамска на пять дней отключат горячую воду

Горячую воду отключат из-за ремонта водопроводных сетей.

04:15
В Азнакаево проводили обозы с первым урожаем этого года

На сегодняшний день уже убрано более 6 тысяч га зерновых культур, общая собираемость превышает 37 центнеров с гектара.

03:29
Возле Заинской ЦРБ появилась новая скульптура голубя, посвященная медработникам

Скульптором памятника выступил заинец Фазыл Шиапов.

02:34
В Чистополе выбрали обладательницу титула «Автоледи»

Три автоледи из Чистополя, Алексеевского и Новошешминского районов продолжат борьбу за победу в Казани.

01:28
Ученый-химик Курамшин рассказал о вреде и пользе употребления серебряной воды

Доцент Химического факультета КФУ назвал использование серебряных монет в качестве фильтра для воды «новомодным» и малоэффективным явлением.

00:08
«Особенные» жители Нижнекамска слетали на неделю в турецкий Мармарис

Поездка в Турцию стала третьим приключением в рамках проекта «Путешествие "Рубахи". Без границ», который поддерживает мэрия Нижнекамска.

3.08 23:28
В России продолжает расти спрос на автомобили с АКП
3.08 22:36
На Спасской ярмарке представили ковер с изображением Казанского Кремля

На создание необычного экспоната понадобилось 1,5 года и труд шести мастериц.

3.08 22:08
Сразу в двух районах Татарстана откроют отремонтированные дома культуры

Дома культуры откроются Новошешминском и Тюлячинском районах РТ.

3.08 21:16
МВФ сохранил прогноз роста экономики России в 2019 году на уровне 1,2%
3.08 20:53
Внедорожник премиум класса вылетел с дороги и разнес гараж в Апастовском районе РТ

ДТП произошло сегодня около трех часов ночи в поселке ж/д станции Каратун.

3.08 20:39
«Что такое деньги и как они появились?»: в Марий Эл прошел сельский финансовый фестиваль

Минфин РФ провел фестиваль, направленный на повышение финансовой грамотности сельского населения в РФ.

3.08 20:25
Жители Кукморского района оставили обращения в мобильной приемной «Единой России»

Обращения принимаются в бумажном виде и заносятся в электронную базу.

3.08 19:52
Стало известно расписание автобусов для посетителей фестиваля «Великий Болгар»

Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» пройдет 10 и 11 августа.

3.08 19:18
Студент КФУ стал стипендиатом Президента РФ

Алексей Леухин работает над проектом по созданию протеза функционального отдела спинного мозга.

3.08 18:43
Марат Ахметов: Хозяйствам нужно приступить к севу озимых культур уже в начале третьей декады августа

Аграрии могут приобрести семена для сева озимых культур в семеноводческих хозяйствах ассоциации «Элитные семена Татарстана».

3.08 18:22
«Заплати налоги и спи спокойно»: эксперты КФУ обучили жителей марийской деревни финграмотности

В Республике Марий Эл проходит сельский финансовый фестиваль в рамках программы повышения финансовых знаний у сельских жителей РФ.

3.08 17:21
Во время матча «Рубин» – ЦСКА на нескольких улицах Казани запретят останавливаться и парковаться

Ограничение парковки будет введено согласно постановлению исполкома Казани.

События