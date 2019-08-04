Роспотребнадзор рекомендовал в поездках хранить чемоданы в ванне для защиты от тропических клопов

(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). На территории нескольких российских городов появились тропические постельные клопы, предупреждает Роспотребнадзор. В связи с этим эксперты дали советы по защите от данных насекомых.

Важно регулярно убираться в помещениях, лучше — используя пылесос. Кроме того, необходимо часто менять постельное белье и сразу же стирать его.

Рекомендуется также периодически осматривать диваны и ковры на предмет следов жизнедеятельности клопов. Они выглядят, как темные точки в стыках рам картин, деталей мебели, на внутренней стороне отстающих обоев. На постельном белье следы похожи на пятнышки крови.

Для профилактики нужно делать систематический ремонт в квартире: замазывать щели в полах и за плинтусами, у косяков дверей и подоконников.

Тропических клопов также могут привезти с собой постояльцы отелей. Заселяясь в номер, нужно внимательно осмотреть постель, а чемоданы хранить в душевой или ванне — по скользким поверхностям насекомым сложнее залезть в вещи.

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