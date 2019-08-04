В ряде домов Нижнекамска на пять дней отключат горячую воду

(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). В связи с ремонтом водопроводных сетей в ряде домов Нижнекамска отключат горячую воду с 8 утра 5 августа до 17.00 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба главы Нижнекамского муниципального района РТ.

Горячей воды не будет в жилых домах: по ул. Строителей: 30, 32, 51, 53; по ул. Химиков, 51; по ул. Студенческая: 8, 8б, 10, 10б, 12, 14, 16, 18; по ул. Мира: 89, 95; по ул. 30 лет Победы: 15, 17, 18, 19, 20, 21.

Также воду временно отключат в НХТИ и детских садах № 43 и № 44.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что из-за капремонта в Нижнекамске с воскресенья по вторник частично перекроют проспект Химиков.

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