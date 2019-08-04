В Азнакаево проводили обозы с первым урожаем этого года

(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). Сегодня в Азнакаево торжественно проводили обозы с первым урожаем этого года, сообщает пресс-служба Азнакаевского района РТ.

«На сегодняшний день уже убрано более 6 тысяч га зерновых культур, общая собираемость превышает 37 центнеров с гектара», — говорится в сообщении.

Как отметили выступающие на празднике, урожай в этом году хороший, но сбору мешают погодные условия. В конце торжества всем гостям раздали горячий свежеиспеченный хлеб. Уборочные работы в районе планируют завершить ко Дню республики.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Азнакаево открыли новое здание ДОСААФ РТ.

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