Татар-информ

4 августа 2019, 01:28

Здоровье и среда

Ученый-химик Курамшин рассказал о вреде и пользе употребления серебряной воды

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Здоровье и среда

Ученый-химик Курамшин рассказал о вреде и пользе употребления серебряной воды

Доцент Химического факультета КФУ назвал использование серебряных монет в качестве фильтра для воды «новомодным» и малоэффективным явлением.

(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). Сегодня набирает популярность приобретение обогащенной ионами серебра воды, однако чрезмерное употребление может принести не только пользу, но и вред организму, предупредил доцент кафедры высокомолекулярных и элементоорганических соединений Химического института им. Бутлерова и популяризатор науки Аркадий Курамшин.

Он рассказал, что необычные свойства серебряной воды были известные еще в древние времена, а своей эффективностью этот метал обязан ионам, которые могут образоваться при контакте серебряных изделий с водой и пищей. При этом стоит помнить, что ионы накапливаются очень медленно. 

«Действительно, ионы серебра обладают дезинфицирующими свойствами, убивают болезнетворные бактерии и грибки. Ионы серебра проникают в микробную клетку и разрушают ее», — согласился ученый, но при этом подчеркнул, что серебро является тяжелым металлом, который может накапливаться в органах.

Курамшин отметил, что незначительный объем серебра может оказать полезный эффект, однако его постоянное употребление даже в малых дозах может стать причиной аргирии — хронического заболевания, связанного с повышенным содержанием этого металла в организме. 

Также доцент Химического факультета посчитал использование серебряных монет в качестве фильтра для воды «новомодным» и малоэффективным явлением, пишет пресс-служба КФУ.

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