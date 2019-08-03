В новом выпуске проекта «По-нижнекамски» рассказали о необычном фотографе

(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). В новом, девятом выпуске медиапроекта «По-нижнекамски» рассказали о необычном фотографе Радике Кутушеве, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Днем Кутушев работает фотографом на комплексе «Танеко», однако вечером, когда наступают сумерки, он выезжает на природу, в безлюдные места, где устраивает фотоохоту на насекомых. В молодости нижнекамец заинтересовался птицами, а после того, как у него появился фотоаппарат, начал снимать необычных птиц, чтобы пополнить справочники о фауне Татарстана. Именно во время походов за птицами ему понравилось фотографировать насекомых.

«В Татарстане нет полных списков, сколько видов бабочек у нас обитает», — рассказал Кутушев. Благодаря его хобби были определены виды, которые ранее не регистрировались на территории республики.

Проект «По-нижнекамски» организован пабликом «Узнай первым» при поддержке мэрии Нижнекамска и рассказывает о людях с необычным хобби. Так, во втором выпуске рассказали историю фельдшера скорой помощи Ольги Михайловской, которая в свободное время преподает танцы слабослышащим детям, третья серия была посвящена пенсионеру Анатолию Барсукову, который уже более 40 лет держит голубятню. Также в проектах рассказывали о 19-летнем Динаре, страдающем врожденным заболеванием, который любит заниматься рукоделием и фотографировать и участницах клуба «Хозяюшка», организовавших мини-театр.

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