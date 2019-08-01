Татар-информ

4 августа 2019, 03:29

Общество

Возле Заинской ЦРБ появилась новая скульптура голубя, посвященная медработникам

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Общество

Возле Заинской ЦРБ появилась новая скульптура голубя, посвященная медработникам

Фото: zainsk-inform.ru

Скульптором памятника выступил заинец Фазыл Шиапов.

(Казань, 4  августа, «Татар-информ»). На территории заинского больничного медгородка появилась новая скульптура, автором которой выступил известный художник и скульптор Фазыл Шиапов, передает «Заинск-информ».

При модернизации больничного городка власти города решили убрать ветхую скульптуру, которой убыло же более сорока лет. С инициативой установки нового памятника к скульптору обратилось руководство Заинской ЦРБ.

В итоге мастер кисти отстоял свое детище и решился на реконструкцию, во время которой памятник раскололся на несколько частей. Буквально по кускам Фазыл Шиапов собрал памятник в единую композицию, немного его видоизменив.

В первоначальном исполнении мальчик повторял знаменитый жест Ленина, указывая путь вперед. В современном варианте в ладони ребенка – птичка, которую он отпускает на волю. Памятник установлен сразу после ремонта последнего корпуса. 

Если смотреть на скульптуру с разных ракурсов, то можно увидеть либо человеческую ладонь, либо голубя. В ладони бьется сердце здорового человека, о чем говорит его кардиограмма и букет цветов.

Фазыл Шиапов рассказал, что на воплощение идеи ушло полгода. Он также прокомментировал свое творение. «Смысл здесь такой – наши сердца в надежных руках заинских медицинских работников. Тут же есть слова Гиппократа: "Медицина поистине есть самое благородное из всех искусств"», – поделился художник, отметив, что голубь – символ жизни и мира, имеет белый окрас.

 

 

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