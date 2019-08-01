В Чистополе выбрали обладательницу титула «Автоледи»

(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). В Чистополе состоялся традиционный конкурс «Автоледи». Кроме жительниц города, в нем приняли участие представительницы Алексеевского и Новошешминского районов, передает «Чистополь-информ».



Приветствуя участниц, руководитель исполкома Чистопольского района Эдуард Хасанов подчеркнул, что на дорогах сократилось количество ДТП с пострадавшими, в этом большую роль играет и улучшение качества дорог, и постоянная организация мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма.



Конкурсантки сдали экзамен на знание правил дорожного движения в отделении ГИБДД и классическое маневрирование на автоплощадке.



Во время торжественной церемонии представительницы конкурса продемонстрировали показательные заезды на картинге и на автомобиле для ралли-спринтов. Публика также могла понаблюдать за выступлением байкеров.



По итогам конкурса в каждом районе определились победительницы – все три автоледи получили право продолжить борьбу в аналогичном республиканском конкурсе в Казани.



Титул чистопольской «Автоледи» завоевала Раиса Зулькарнаева. По результатам всех испытаний она заняла первое место.

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