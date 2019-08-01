Татарстанских мастеров декоративно-прикладного искусства приглашают на выставку в Москву

(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). Татарстанские мастера декоративно-прикладного искусства могут принять участие в выставке декоративно-прикладного искусства, которая состоится с 14 по 17 августа в Москве, сообщают организаторы.



В экспозиции выставят работы лучших художников из разных регионов страны по направлениям декоративно-прикладного искусства – оружейное дело, ювелирное искусство, керамика и фарфор, изделия из кожи, резьба по дереву и кости, инталия и графика, лаковая миниатюра и ткачество, эмальерное искусство и многим другим.





Также посетители увидят работы победителей и номинантов Гранд-выставки 2016-го и 2018 годов, российских и международных фестивалей, выставок и закрытых показов.



В рамках форума искусства и моды также пройдут международная выставка головных уборов, одежды и аксессуаров «Модная Неделя Chapeau-2019», неделя детской моды и искусства KiDS. В экспозиции также представят ведущие российские и зарубежные компании индустрии моды.



Помимо этого, в программу включены мероприятия деловой программы, мастер-классы, круглый стол, показы документальных фильмов о современных художниках ДПИ, предусмотрена обширная культурная программа.

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