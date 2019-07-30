«Особенные» жители Нижнекамска слетали на неделю в турецкий Мармарис

(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). Команда арт-кластера «Рубахи» побывала в солнечном Мармарисе – городе-побратиме Нижнекамска. Вместе с директором инклюзивного центра Яной Анисимовой на море съездили шестеро человек. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Поездка в Турцию стала третьим приключением в рамках проекта «Путешествие "Рубахи". Без границ», который поддерживает мэрия Нижнекамска. Во время каждой поездки на грантовые средства снимается роуд-муви.





Почти все участники поездки были за границей впервые. Принимающая сторона подготовила гостям шестидневную программу. Ограничения здоровья не помешали отдохнуть на полную катушку.

По словам нижнекамцев, Мармарис очень гостеприимный город, который населяют добродушные жители.



«Там больше солнечных дней, чем у нас, зима длится недолго – и то, температура днем опускается всего до 15 градусов. Поэтому, наверное, и люди добрее, более открытые. Например, когда мы только приехали, у Руслана сломалась коляска. Ее тут же починили», – поделилась Анна.

Языковой барьер не был препятствием для общения с местным населением. Многие в Мармарисе говорят на английском языке, да и со знанием татарского языка можно понять турецкий. По словам Руслана, в Мармарисе много немцев, поляков, румын, итальянцев, украинцев, русских.



Слабовидящему путешественнику Владимиру больше всего запомнилось, как он рулил судном по реке Дальян от города к Средиземному морю.





«Нам показали, где водятся крабы. Они занесены в Красную книгу, поэтому мы их сразу отпускали. Но для меня большее удовольствие принес сам процесс ловли. То, что я смог его поймать, почувствовать, потрогать», – поделился Владимир, который побывал в Мармарисе со своей женой Румией, у которой тоже ограниченные возможности зрения.



14 августа арт-кластер проведет очередной SummerFest на пляже «Кама». Путешественники свежим взглядом оценят доступную среду нижнекамской набережной, посоревнуются в адаптивных играх, познакомятся со всеми, кто присоединился к команде «Рубахи» и поделятся подробностями о своей поездке в Мармарис.

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