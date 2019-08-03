Сразу в двух районах Татарстана откроют отремонтированные дома культуры

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). В Татарстане в рамках реализации национального проекта «Культура» отремонтировали два дома культуры, оба они откроются 6 августа, сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Первый из них расположен в селе Азеево Новошешминского района. «В 2019 году Азеевский сельский дом культуры стал победителем в республиканском конкурсе „Лучшее учреждение культурно-досугового типа, находящееся на территории сельского поселения РТ“», — говорится в сообщении.

В настоящее время здесь работают клубные формирования и любительские объединения: вокальный ансамбль «Акъярым», детское театральное объединение «Омет», любительское объединение «Жырлы-монлы балачак».

Второй дом культуры откроется в селе Казаклар Тюлячинского района. Этот клуб станет центром культурно-просветительской жизни для жителей сразу двух деревень: Казаклар и соседней деревни — Малое Кибякози.

При доме культуры работают любительский танцевальный коллектив «Балачак», клубное формирование любителей песен «Сандугач», театральное объедение «Сәхнә», фольклорный коллектив «Жәүhәр», театр моды «Стиль и мода» и др.

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