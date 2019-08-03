Внедорожник премиум класса вылетел с дороги и разнес гараж в Апастовском районе РТ

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). Внедорожник премиум класса «Инфинити» вылетел с дороги и разнес гараж в Апастовском районе РТ, сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы аварии.

«Сегодня около трех часов ночи в поселке ж/д станции Каратун водитель автомобиля "Инфинити" не справился с управлением, вылетел с дороги и буквально разнес гараж», – рассказали свидетели ДТП.

Удар был такой силы, что кирпичная стена гаража полностью разрушилась, а иномарка перевернулась на крышу.

Несмотря на серьезность аварии, водитель не пострадал.



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