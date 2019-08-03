МВФ сохранил прогноз роста экономики России в 2019 году на уровне 1,2%

(Казань, 3 августа, «Татар-информ). Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП РФ по итогам 2019 года на уровне 1,2%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ со ссылкой на доклад МВФ.

Ранее в июле фонд ухудшил прогноз по росту российской экономики с 1,4% до 1,2%. Такой прогноз был сделан из-за плохих данных первого квартала, которые были обусловлены снижением цен на нефть и воздействием повышения ставки НДС до 20% на частное потребление.

«Согласно прогнозу МВФ, в 2020 году рост ВВП России составит 1,9%, в 2021 и 2022 годах — 2%, в 2023 году — 1,9% и 1,8% в 2024 году», — говорится в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что, по словам замминистра финансов Марий Эл Татьяны Шумахер, Республика Марий Эл перенимает и применяет финансовый опыт Татарстана.

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