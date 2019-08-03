«Что такое деньги и как они появились?»: в Марий Эл прошел сельский финансовый фестиваль

(Мари-Турекский район Марий Эл, 3 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). Министерство финансов РФ провело сельский финансовый фестиваль, который направлен на повышение финансовой грамотности у населения, проживающего в деревнях.

На протяжении всего сельского финансового фестиваля работало семь тематических площадок, на которых деревенские жители познакомились с важнейшими темами в области финансовой грамотности, а также получили консультации специалистов по самому широкому кругу финансовых вопросов.

«Мы провели лекцию для детей начальной школы „Что такое деньги и как они появились?“. Дети в игровой форме и на собственном опыте должны были понять, что же именно такое деньги, как они появились и почему их нужно ценить», — рассказала эксперт московской Высшей школы экономики Дарья Леушина.

Для детей была проведена игра «Бартер», в рамках которой дети должны были обмениваться карточками как единственно имеющейся валютой.

«С детьми мы поиграли в игру „Верю не верю“, в ней они должны были ответить, был ли предмет, представленный на картинке, на самом деле валютой в эпоху, например, Римской империи. Стоит отметить, что некоторые вещи им были объективно понятными, хотя они не знают, в чем их смысл, а какие-то вещи для них оказались слишком сложными», — добавила эксперт ВШЭ.

На территории поселка были представлены семь тематических площадок, где местные жители могли получить новые знания.

Своим опытом поделились и эксперт из Татарстана, где проект Минфина РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» реализуется с 2017 года.

«У нас в республике координирующим органом является Министерство образования РТ — это наше отличие от других регионов страны. Это позволяет выходить нам с этой программой и на школы, и на университеты, и даже на детские сады. Данная программа позволяет обучать финансовой грамотности большое количество людей. Кроме этого только в Татарстане программа действует на родном языке», — рассказал региональный координатор программы «Повышение финансовой грамотности населения РТ» Анвар Гумеров.

Также площадка фестиваля стала уникальным местом для обмена опытом между представителями экспертного сообщества.

«Мы надеемся, что новый формат взаимодействия участников и спикеров проекта обеспечит синергетический эффект от более эффективного обмена опытом, а также от взаимодействия всех целевых аудиторий в рамках одной общей темы, — отметила эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Екатерина Лавренова. — Нам важно не только провести фестиваль, но и апробировать такую модель просветительской деятельности. Надеемся, что этот опыт будет впоследствии тиражироваться во всех регионах нашей страны».

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