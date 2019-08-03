Жители Кукморского района оставили обращения в мобильной приемной «Единой России»

(Казань, 3 августа, «Татар-информ). Мобильные общественные приемные «Единой России», которые начали свою работу 24 июля, добрались до деревень Аш.Бузи, Большой Сардек и Лельвиж Кукморского района Татарстана, пишет газета «Трудовая слава».

«Жителям каждого района предоставляется возможность дать „Единой России“ и ее кандидатам свои поручения для работы в составе нового Госсовета», — говорится в сообщении.

В Кукморе прозвучали такие вопросы, как проблема дорог, строительство ФАПа, начальной школы, детского сада, спортивной площадки.

Обращения принимаются в бумажном виде и заносятся в электронную базу. В течение двух-трех дней с заявителями связываются кандидаты в депутаты и ищут пути решения проблемы.

С 24 августа по 6 сентября планируется провести 650 приемов.

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