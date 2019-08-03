Стало известно расписание автобусов для посетителей фестиваля «Великий Болгар»

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). Стало известно расписание автобусов, на которых можно будет отправиться на Всероссийский фестиваль средневекового боя «Великий Болгар-2019» из Казани, Альметьевска, Набережных Челнов, Нижнекамска и Ульяновска. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

Расписание и подробную информацию можно найти на сайте фестиваля.

Билет приобретается на один день на поездку туда и обратно. Стоимость билетов варьируется от 900 до 1050 рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что фестиваль, который пройдет 10 и 11 августа, организаторы ждут более 30 тыс. гостей из 37 регионов России.

Также «Великий Болгар» вошел в топ-10 самых ожидаемых фестивалей августа этого года у туристов.

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