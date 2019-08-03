Марат Ахметов: Хозяйствам нужно приступить к севу озимых культур уже в начале третьей декады августа

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). В республике зерновые и зернобобовые культуры пока обмолочены лишь с 6% их площадей, тем не менее скоро аграриям предстоит приступить к севу озимых культур. Об этом заявил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов на совещании в Доме Правительства республики, информируя о ходе уборочных работ.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел исполняющий обязанности Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Касаясь вопросов предстоящего сева озимых культур, глава Минсельхозпрода РТ отметил, что хозяйствам к этой работе надо приступить «уже в двадцатых числах [августа]», однако семенные посевы до сих пор на корню.

«Убирая эти участки сегодня, довести их до нужных параметров, определить посевные свойства семян очень сложно», – заметил Марат Ахметов.

Также министр сообщил, что напряженная ситуация складывается в тех хозяйствах, которые не имеют для озимого сева семян переходящего фонда.

Как считают в аграрном ведомстве, те сельхозпредприятия, где вообще нет собственных семян озимых культур для сева, частично решить проблему могут за счет закупки семенного материала в семеноводческих хозяйствах ассоциации «Элитные семена Татарстана».

Чтобы весной не заниматься пересевом озимых, хозяйствам следует провести сев этих культур своевременно и качественно, считают в Минсельхозпроде РТ.

Как ранее сообщило ИА «Татар-информ», дождливая и прохладная погода пока не позволяет вести полевые работы в республике и темпы уборочной кампании в этом году ниже, чем в 2018-м.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.