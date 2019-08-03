Во время матча «Рубин» – ЦСКА на нескольких улицах Казани запретят останавливаться и парковаться

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). Во время матча «Рубин» – ЦСКА на нескольких казанских улицах запретят останавливаться и парковаться. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Запрещено останавливаться и парковаться будет на улице Саид-Галеева от улицы Ташаяк до Кремлевской набережной; на Кремлевской набережной от улицы Саид-Галеева до площади Тысячелетия; на съезде с Кремлевской набережной и на площади Тысячелетия.

«Просим водителей заранее продумывать, как они будут добираться до места проведения матча. Остальным автолюбителям рекомендуем заранее продумывать свои маршруты и выбирать пути объезда, чтобы не создавать себе неудобств», – сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу МВД по РТ сообщало, что полицейские просят болельщиков заранее прибыть на стадион, чтобы пройти процедуру досмотра.

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